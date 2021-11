Covid, record di contagi in Germania: per la prima volta superati 50mila casi in un giorno

Boom di contagi in Germania che ieri ha registrato un record di 50.196 nuovi casi Covid: il dato più alto dall'inizio della pandemia. E' la prima volta che la Germania supera i 50.000 casi giornalieri dall'inizio della pandemia, e arriva mentre i contagi e i decessi sono aumentati vertiginosamente negli ultimi giorni. La cancelliera uscente Angela Merkel ha descritto l'aumento dei contagi come «drammatico».

«La pandemia sta tornando in un nuovo modo spettacolare», ha detto il portavoce della Merkel, invitando le autorità regionali a compiere ulteriori passi per mettere sotto controllo l'epidemia. La pressione sta crescendo anche sugli ospedali. L'attuale recrudescenza dell'epidemia è attribuita ai tassi di vaccinazione relativamente bassi in Germania, dove poco più del 67% della popolazione totale è completamente immunizzato.

