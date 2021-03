C'è qualcosa di strano dietro lo specchio del suo bagno: ecco cosa ha trovato una ragazza di New York

Tutta colpa di un dannato spiffero, o meglio una brezza gelata che soffiava nel suo bagno. Samantha Hartsoe, 26anni, che vive a New York, dove l'inverno è particolarmente freddo, voleva "tapparla" ma è rimasta scioccata nel trovare un intero appartamento vuoto dietro lo specchio del suo bagno. Lo riporta il Guardian.

Quando ha cominciato ad indagare sulle provenienza dell'aria gelida, Samantha si è così resa conto che la brezza proveniva dai lati dello specchio presente sopra il lavandino e, una volta rimosso, ha fatto una scoperta che ha dell'incredibile.

Samantha ha postato il tutto su TikTok, dicendo: «Sono nel mio appartamento di New York City e fa freddo. Non importa quanto alto sia il riscaldamento, ho freddo».

La ragazza ha sollevato lo specchio dal muro per rivelare un grande buco rettangolare sopra il suo lavandino, con un grande spazio dietro di esso, e guardando meglio si rende conto che si tratta di un’intera stanza nascosta oltre il buco nel muro: «Wow, questo è tutto un altro appartamento». Non è chiaro, almeno fino a oggi, se l'altra casa appena scoperta sia stata abbandonata o se sia in fase di costruzione.

In molti su Twitter hanno paragonato l'angosciante scoperta ad un film horror degli anni Novanta, "Candyman", in cui una donna scopre il covo segreto di un killer nascosto in un edificio residenziale. Speriamo che non sia il caso di Samantha.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 21:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA