Caldo choc, il corriere Ups collassa e si accascia davanti alla porta di casa VIDEO

La telecamera di sicurezza installata all'ingresso di un'abitazione ha ripreso una scena insolita: un corriere UPS arriva davanti alla porta e si accascia per terra. Il motivo è presto detto: l'elevata temperatura raggiunta a Scottsdale, in Arizona, dove il termometro è arrivato a 38 gradi di caldo record.

Nel video si vede il fattorino avvicinarsi al patio barcollando, per poi accasciarsi e restare a terra per degli interminabili secondi. Fortunatamente, dopo poco sembra ritrovare le forze e si rialza, per poi allontanarsi alla volta del furgone sulle sue gambe.

Il proprietario di casa, Brian Enriquez, non era in casa al momento del malore, ma non appena scoperto quanto accaduto si è preoccupato di contattare la società di logistica per assicurarsi che il dipendente stesse bene. Da UPS hanno fatto sapere che l'uomo si è rimesso e gli è stata fornita assistenza.

