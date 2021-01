Corriere Amazon trova e salva un bambino abbandonato per strada: il lieto fine

Pacco insolito per un corriere Amazon a Houston, in Texas (Stati Uniti). Il fattorino Juan Carlos Flores ha trovato un bambino di 5 mesi su un marciapiede e lo ha consegnato alle forze dell'ordine. Il piccolo era a bordo di un'auto rubata ed è stato abbandonato dal ladro che a quel punto rischiava anche l'accusa di rapimento. La madre è riuscita ad abbracciare il bambino poco dopo.

Leggi anche > Disney, bollino rosso ai classici: Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti vietati ai minori di 7 anni. Le scene censurate

La dinamica

Flores stava lavorando e si trovava in zona per fare una consegna. Il seggiolino con il bambino era sul ciglio di una strada. Enorme è stata la sorpresa del corriere Amazon alla vista del piccolo. A quel punto si è fermato, ha interrotto l'attività, ha preso il bambino con sè e lo ha portato alla stazione di polizia locale. Come riporta Abc, l'uomo non ha esitato, si è fermato, ha preso il piccolo e ha chiesto aiuto.

L'abbandono

A un primo momento gli agenti e il fattorino hanno pensato che potesse essere stato abbandonato dai genitori, ma la madre aveva già cercato di rintracciare un iPhone che era nel veicolo con l'intento di trovare suo figlio. I filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona hanno mostrato che almeno sei auto sono passate accanto al bambino senza prestare soccorso. La vicenda ha avuto il lieto fine grazie all'arrivo tempestivo del corriere. Intanto, è caccia al ladro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA