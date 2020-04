Coronavirus, turisti violano la quarantena: costretti a scrivere 500 volte «mi dispiace»

Avevano violato la quarantena nonostante i blocchi legati all'emergenza della pandemia coronavirus: per questo dieci turisti stranieri sono stati costretti, per punizione, a scrivere 500 volte





I dieci turisti si stavano recando in spiaggia, ha spiegato Vinod Kumar, responsabile dei controlli da parte della polizia: agli agenti hanno detto che volevano sgranchirsi un po’ le gambe. per 500 volte «non ho seguito le regole di blocco quindi mi dispiace tanto».I dieci turisti si stavano recando in spiaggia, ha spiegato, responsabile dei controlli da parte della polizia: agli agenti hanno detto che volevano sgranchirsi un po’ le gambe.

Ho detto loro che erano autorizzati a uscire solo per acquistare beni di prima necessità, così ho fatto portare 50-60 fogli di carta e ho chiesto di chiedere scusa per 500 volte

.



In India attualmente ci sono meno di 10mila contagiati e poco più di 300 morti: numeri molto bassi per un Paese enorme come l’India, ma che non hanno impedito alle autorità di ricorrere al lockdown come avvenuto anche in Italia e non solo. Intanto il premier Narendra Modi parlerà domattina alla nazione: secondo l'agenzia di stampa PTI probabilmente annuncerà il proseguimento del blocco per altre due settimane. Le aree del paese più toccate sono il Maharashtra, il Tamil Nadu, il Rajasthan e la capitale Delhi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Aprile 2020, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«mi dispiace». Non è una puntata dei Simpson e il protagonista non è Bart Simpson - come nella sigla della popolare serie tv animata - bensì dieci turisti provenienti da Israele, Messico, Australia e Austria.Accade in India a Tapovan e l'episodio, raccontato dall'Hindustan Times, è stato riferito dalle autorità del Rishikesh, resa famosa dai Beatles che nel 1968 si recarono in un Ashram locale alla ricerca di spiritualità. I dieci erano stati sorpresi a fare una passeggiata in violazione del lockdown, ha raccontato l'agente di polizia che li ha sorpresi: la punizione è stata di scrivere», ha detto il poliziotto al quotidiano indiano