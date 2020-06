Potato morto di coronavirus: era il clown che faceva divertire i bambini in ospedale

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 13:27

Il Brasile. Leandro Maduro Costa, famoso a Rio de Janeiro per la suaammalati nell'ospedale cittadino, è morto a 44 anni a causa del coronavirus che in questi giorni sta mettendo in ginocchio tutto il Sud America, in modo particolare proprio il Brasile.Potato the clown, come era conosciuto dai suoi piccoli amici, potrebbe aver contratto la malattia proprio in ospedale, mentre provava a far tornare il sorriso ai suoi giovani malati. Il suo desiderio era quello di poter essere sepolto vestito da pagliaccio, come ha raccontato un caro amico alla stampa locale, ma purtroppo non sarà possibile visto che per prassi i morti di covid sono trattati con modalità particolari a causa dell'alto rischio di contagio.L'uomo era nato in una famiglia molto povera e proprio le sue modeste origini lo hanno portato a fondare progetti benefici e a fare volontariato per aiutare i bisognosi. I primi sintomi del covid sono comparsi lo scorso 4 maggio, poi le sue condizioni si sono aggravate a causa di alcune patologie pregresse che hanno aggravato il suo quadro clinico.