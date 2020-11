Coronavirus a Londra, la polizia blocca un battesimo con trenta persone

Un battesimo a cui hanno partecipato 30 persone nel nord di Londra è stato fermato dalla polizia per aver violato le restrizioni di blocco del coronavirus. Lo rivela l'Independent.

I poliziotti hanno interrotto la cerimonia nella Chiesa dell'Angelo a Clerkenwell e dopo un'accesa discussione, il pastore della chiesa ha accettato di tenere «un breve incontro all'aperto a distanza sociale nel cortile della chiesa».

Il pastore capo Regan King, 28 anni, ha detto che voleva andare avanti con il battesimo anche se ha violato le regole di controllo dei virus perché «ha servito un bene superiore».

Ieri, due furgoni e un'auto della polizia sono stati parcheggiati davanti all'edificio del Mount Zion Hall della chiesa e quattro agenti hanno impedito alle persone di entrare.

Secondo le regole attuali che riguardano la pandemia nella capitale britannica, i luoghi di culto possono rimanere aperti per la preghiera individuale e per il live streaming del culto, ma i servizi comuni sono vietati. Sono consentiti piccoli funerali e progetti di azione sociale, come i banchi alimentari.

