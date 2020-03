Coronavirus, esodo biblico in India: migliaia di persone fuggono dal lockdown di Delhi per raggiungere i villaggi

Coronavirus,

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camminano a piedi, noncuranti del metro di distanza di sicurezza, hanno bagagli improvvisati che sorreggono con il capo e in alcuni casi viaggiano con gli animali. Sono i migranti 'fuggiti' dalla capitale dopo ilimposto daQuello che sta accadendo inin queste ore è un vero e propriole cui immagini così rurali portano indietro nel tempo. Un fenomeno che non accenna a diminuire nel quinto giorno consecutivo dall'annuncio dello stop.Le immagini fanno il giro del mondo e preoccupano perché in un Paese così popoloso queste migrazioni sono unaI migranti desiderano tornare nei loro villaggi dopo aver interrotto le attività in città e aver perso il lavoro. Uno scenario simile a quanto è successo in Italia nella notte dell'8 marzo, quando ihanno preso d'assalto le stazioni per tornare al Sud. Loro abbandonavano il "Nord focolaio" in treno e la loro fuga aveva il sottofondo di trolley trascinati per le scale in fretta e furia.Anche in India qualcuno prova ad ammassarsi sui mezzi di trasporto e alle frontiere, ma quella lunga scia umana di gente a piedi è ancora più impressionante. Un’emergenza nell’emergenza:potrebbe scoppiare da un momento all'altro dopo quella sociale.Eppureaveva predisposto il blocco per tenerli al sicuro dallae autorizzato metodi poco ortodossi per far rispettare il lockdown, salvo poi chiedere perdono per aver imposto a undi chiudersi in casa. Queste centinaia di migliaia di persone, per lo più lavoratori giornalieri, non hanno più nulla in città e vogliono tornare nelle aree rurali perché non hanno altre possibilità di sostentamento. I treni e gli autobus sono pochi e loro sono costretti a tornare a piedi, percorrendo decine e decine di chilometri. Ilpotrebbe viaggiare con loro.È il caos totale in un Paese abituato al traffico, agli assembramenti, alle file per un pasto. Insono partiti mille autobus scatenando il più grande ingorgo di persone mai visto alla stazione. In, almeno 15 mila si erano messi in cammino per tornare inil loro stato d’origine, ma l’Alta Corte ha chiesto allo Stato di fermarli, rinchiudendoli nei 104 campi già allestiti. In Kerala altre migliaia sono accampati nelle strade di Paippad, nel distretto di Koitayam, chiedendo mezzi per raggiungere i villaggi d’origine. Agli Stati della federazione è stato chiesto di chiudere le frontiere, mentre chiunque sia riuscito a mettersi in viaggio durante il lockdown dovrà trascorrerein una delle strutture governative.