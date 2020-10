Coronavirus, in Gran Bretagna lockdown su tre livelli: preoccupa la regione di Liverpool

Nuovo lockdown da coronavirus in Gran Bretagna, ma su tre livelli diversi e a zone. Il premier britannico Boris Johnson si appresta ad annunciare le nuove misure per arginare la diffusione del Covid-19. I provvedimenti, anticipa la Bbc, si articoleranno su tre differenti livelli in relazione alla gravità delle situazioni che caratterizzano le varie aree: le regioni saranno divise per allarme medio, alto o molto alto.

Leggi anche > Da spillover a lockdown: così il Covid ha cambiato la lingua italiana. Le nuove parole nel vocabolario

Le restrizioni più severe dovrebbero riguardare la Liverpool City Region: il territorio che comprende i distretti di Liverpool, Halton, Knowsley, Sefton, St Helens e Wirral ha registrato 600 casi per 100mila abitanti nella settimana che si è chiusa il 6 ottobre. Nello stesso periodo, la media nazionale è stata di 74 casi per 100mila abitanti. Il quadro non è ancora definito mentre proseguono i contatti tra le autorità locali e il governo.

Intanto, in tutta Europa aumentano le restrizioni. Durante quella che viene considerata la "prima ondata", la scorsa primavera, la Gran Bretagna ha pagato un prezzo altissimo in termini di vittime. Il governo britannico ha varato una serie di norme via via più restrittive, ma in ritardo. Inzialmente, infatti, il premier aveva sottovalutato il virus.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA