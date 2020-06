«Dietro il coronavirus c'è la Cia, io so la verità», poi si schianta in auto contro il cancello dell'ambasciata cinese

AHORA: Difunden en redes un video del joven antes de atacar la embajada de China en Buenos Aires, "Se la verdad del covid, que la CIA está detrás y necesito la ayuda de la embajada china" https://t.co/7FdtK7hDQQ pic.twitter.com/uvRgnam7q6 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 23, 2020

È unstudente di ingegneria il giovaneche, dopo aver diffuso un video in cui spiegava di sapere che dietro alla diffusione delci sarebbe la, si ècontro ilÈ accaduto ieri sera a, nel quartiere di Saavedra, nella zona Nord della capitale argentina, dove si trova l'. Il giovane, identificato come, in un video aveva spiegato: «, c'entra laed ho bisogno dell'aiuto dell'ambasciata cinese». Qualche minuto dopo, ilsi è schiantato con la propria auto, una Toyota Corolla di colore nero, contro il cancello dell'. In quel momento, l'ambasciatore cinese in Argentina, Xiaoli Zou, non si trovava all'interno della residenza diplomatica. Lo riporta anche Infobae Dopo lo schianto, l'ambasciata cinese ha allertato forze dell'ordine, artificieri e vigili del fuoco. Fonti di polizia hanno rivelato che il 24enne stava tentando di, con la parte anteriore del veicolo completamente distrutta e l'airbag attivato dopo lo schianto. Una volta bloccato, il giovane ha spiegato, in apparente stato confusionale, alla polizia: «Devo comunicare un messaggio molto importante all'ambasciatore, ho bisogno di chiedere asilo politico».All'interno dell'auto, la polizia non ha trovato armi o esplosivi ma un messaggio scritto a mano, in cui il giovane comunicava le stesse informazioni del video registrato poco prima. Dopo l'arresto, nelle prossime ore il 24enne sarà sottoposto ad una, come disposto dal tribunale che lo ha accusato di attentato all'ordine pubblico.