Si accostano all'auto e aprono il fuoco: uccisi mamma, papà e bimbo di 7 mesi. Dietro l'agguato il giallo dei soldi da ritirare

di Redazione Web

Tragedia a Niterói, in Brasile, dove una famiglia è stata assassinata all'interno della propria auto. Secondo i giornali del luogo e l'Ansa, la coppia e il figlio di soli 7 mesi sono stati uccisi nella giornata di ieri, domenica 17 marzo, a colpi di arma da fuoco da due uomini che si sono accostati alla macchina. Al momento dei soccorsi, il bambino era ancora vivo ed è stato portato d'urgenza all'ospedale municipale Getúlio Vargas, per poi essere subito trasferito nella struttura sanitaria Alberto Torres a São Gonçalo per le sue gravi condizioni, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per estrarre un proiettile rimastogli conficcato nel cranio. Ma, nonostante le cure tempestive dei medici, il piccolo ha subito due arresti cardiorespiratori durante l'operazione ed è morto questa mattina.

La polizia del luogo sta ancora indagando sull'accaduto, ma non si conoscono le motivazioni del delitto.

Chi sono le vittime

I genitori del bimbo si chiamavano Raissa e Filipe: la donna era un'infermiera, mentre l'uomo era un intonacatore e un autista.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA