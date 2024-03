Napoli, agguato nel parcheggio: ucciso ex collaboratore di giustizia. Salvatore Coppola aveva 66 anni

di Redazione web

Serata di fuoco a Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di San Giovanni sono intervenuti in corso Protopisani, presso il parcheggio Deco, davanti all'ingresso della Apple Academy. Un soggetto è stato ferito mortalmente con colpi di arma da fuoco. La vittima è Salvatore Coppola, classe 1958, ex collaboratore di giustizia, ingegnere. In passato si trovava in località protetta ma aveva deciso di fare ritorno nel proprio quartiere di origine. I killer gli hanno esploso alcuni colpi al volto.

Sparatoria a Giugliano

Colpi d'arma da fuoco erano stati esplosi invece davanti ad un supermercato a Giugliano, nel Napoletano.

Il trentenne napoletano ferito si chiama Gennaro Giappone ed è parente di alcuni noti cantanti neomelodici. I carabinieri stanno ancora ricostruendo la dinamica di quello che potrebbe essere un vero e proprio agguato nei confronti dell'uomo, già in passato denunciato per vari reati. Secondo un'altra versione dei fatti, invece, l'uomo sarebbe stato ferito in seguito ad un litigio. Gli spari sono avvenuti in una zona densamente popolata, in un'ora durante la quale circolavano diverse persone.

