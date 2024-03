I cadaveri due ragazzi sono stati rinvenuti poco fa in un'auto all'interno di un box condiminiale nel quartiere di Secondigliano, nella zona Nord di Napoli. Al momento non sono note le cause del decesso. Sulla tragica vicenda stanno indagando i carabinieri. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una coppia di giovani fidanzati alla ricerca di un po' di intimità in quel luogo isolato.