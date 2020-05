Contrae il covid durante la chemioterapia, bimbo di 7 anni riesce a guarire mentre lotta contro il tumore

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 11:16

entreIl piccolo Gavin Brennan ha solima indole da vero eroe, visto che è riuscito a sconfiggere una malattia mortale mentre è immunodepresso a causa di un'altra grave malattia.Il bambino del Massachusset è stato dimesso dall'ospedale, dopo essere guarito dal covid, proprio il giorno del suo settimo compleanno. Per questo a riaccompagnarlo a casa è stato un corteo di pompieri e polizia che a sirene spiegate lo hanno festeggiato come un vero eroe. Gavin ha scoperto lo scorso gennaio di avere un linfoma, così ha dovuto iniziare la chemio, ma proprio nei suoi soggiorni in ospedale ha contratto il coronavirus, complice anche l'immunodepressione dovuta alla malattia.Il bambino ha affrontato tutto con il sorriso, come racconta la mamma sulla pagina GoFoundMe creata per sostenere le spese mediche. Ricoverato in ospedale si è aggravato e ha sviluppato anche una polmonite, complicanza piuttosto comune nei malati di covid. Per diverse settimane è rimasto in ospedale, ma lentamente è riuscito a guarire dal covid e ora è tornato a casa, senza mai mollare e continuando la sua battaglia per la vita, perché quella contro il cancro, purtroppo, ancora non è vinta.