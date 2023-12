«Ho organizzato il compleanno da sogno del mio ragazzo, ma non si è presentato nessuno: ho il cuore spezzato, non so come dirglielo»

di Hylia Rossi

Un traguardo che in qualche modo segna il passaggio dagli spensierati vent'anni - quando ci è ancora concesso qualche errore e stupidaggine - alla seria, serissima trentina. Si tratta di una soglia invisibile e simbolica, forse un modo per farci sentire più adulti, per assumerci le nostre responsabilità una volta per tutte.

Quale che sia il significato che vogliamo intravedere in questa fase di passaggio, il compleanno dei 30 anni viene dai più visto come un vero e proprio evento, un momento da imprimere nella memoria con i giusti festeggiamenti.

Era questo il caso di Danielle, che aveva organizzato un party stellare per il suo fidanzato, per poi ritrovarsi senza invitati e con un pugno di mosche. Ecco cos'è successo.

La festa da sogno e la delusione

Danielle è una giovane di 26 anni proveniente dalla California e si occupa di creare contenuti, in particolare su TikTok, dove ha quasi 300mila follower.

Per celebrare, Danielle ha invitato 20 ospiti. Eppure, soltanto i genitori di lui hanno confermato la loro presenza. La ragazza ha espresso la sua cocente delusione in un video pubblicato sul suo account in cui, con le lacrime negli occhi, spiega l'accaduto: «Ho anche contattato un catering per i tacos, insomma, è perfetto, ci sarà tutto ciò che lui ama».

Poi continua: «Mi hanno aiutato i suoi genitori, anche economicamente, ed è tutto bellissimo, lo adorerà. Però», si interrompe, singhiozzando e asciugando le lacrime, «non ci sarà nessuno dei suoi amici. Mi spezza il cuore, è una delusione e non so come dirglielo. Volevo davvero che fosse un'occasione speciale e sento che è colpa mia, che sono stata io a deluderlo. Non organizzerò mai più una festa, per nessuno».

Moltissimi hanno espresso il loro supporto nei confronti di Danielle e le hanno fatto presente che non è affatto colpa sua, ma dei suoi amici. C'è stato chi ha suggerito che fossero impegnati col lavoro e chi invece ha fatto presente che non si tratta di amici, ma di conoscenze: «Nessuno dei 20 poteva esserci? Mi sembra terribile, non sono buoni amici», «L'unica conclusione logica a cui riesco a pensare e che non sia "cattiva", è il fatto che non abbiano avuto abbastanza preavviso per prendersi il giorno di vacanza o per prenotare il viaggio».

In ogni caso, in un aggiornamento, Danielle e il suo ragazzo sembrano aver seguito il consiglio dei più, vale a dire godersi la festa, anche senza amici, e prenderla come un'occasione per festeggiare un traguardo al fianco di chi davvero ci tiene.

