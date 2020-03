Il compagno della mamma uccide bambina di 4 anni, la piccola costretta a subire morsi e pugni senza che la madre facesse nulla

I genitori lasciano i figli di 4 e 2 anni soli a giocare con una pistola, bimbo spara alla sorellina

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 19:57

Autumn Horak, di appena, è stata trovata senza vita nella sua casa in Montana Avenue, nel sud di Milwaukee. Sul corpo della bambina c'erano diversi lividi e segni di violenza, così è subito scattata la denuncia per i genitori.La madre di Autumn, Christina Collado, 21 anni, e il suo ragazzo, Jerome Millen, 22 anni, sono accusati di omicidio e tortura. Secondo i medici, infatti, come riporta il Daily Mail, la bimba sarebbe stata vittima di violenze da parte della coppia per mesi. Sul suo corpo c'erano segni di vecchie lesioni, rotture, lividi e morsi. I genitori hanno chiamato i soccorsi dicendo che la piccola non respirava e quando sono giunti sul luogo non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.Nell'abitazione è arrivata anche la polizia che ha detto che la bambina indossava solo un pannolino ed era coperta di lividi su mascella, testa, avambraccio e sterno. Il compagno della mamma è fuggito prima dell'arrivo delle autorità, ma è stato comunque rintracciato e fermato, così ha confessato di averla picchiata e soffocata la notte prima che la madre la trovasse priva di vita. La donna è stata però ritenuta colpevole perché pur sapendo delle violenze che la figlia era costretta a subire non ha mai fatto nulla per impedirlo, né ha denunciato l'uomo. Ora la coppia rischia fino a 60 anni di carcere.