Barriera di 180 chili cade sopra un bimbo di 10 anni e lo uccide davanti agli occhi dei suoi genitori: «Era in esposizione fuori da un negozio»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UnaKaden Reddick si stava dondolando su una barriera traballante di 180 chilogrammi quando il. Il bambino è morto davanti alla sua famiglia mentre si trovava in fila per entrare da Topshop, un negozio del centro commerciale Oracle di Reading, in Regno Unito.I fatti risalgono allo scorso, ma in questi giorni si sta tenendo il processo per capire di chi sia la responsabilità del drammatico incidente. Il bambino è stato immediatamente soccorso dai presenti che hanno chiamato i sanitari, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, come riporta anche il Daily Mail . La mamma ha raccontato che stava portando al cinema il bambino insieme ai fratelli per poter fare shopping con una sua amica. Ha visto Kaden attaccarsi alla barriera e pochi secondi dopo era a terra schiacciato dal cancello.che è caduto era una barriera in ceramica esposta per la vendita, ma secondo la famiglia, non era stata messa adeguatamente in sicurezza. Dopo l'incidente, un responsabile della salute e della sicurezza di Arcadia, la compagnia presieduta da Sir Philip Green, proprietario di, ha riferito che pochi giorni prima un'altra bambina era stata vittima di un incidente simile.