Aiè stato consigliato di non faredurante l’ondata di: questa la raccomandazione di un funzionario sanitario di una città costiera alle persone che vogliono rimanere fresche durante la calura estiva.I consigli di Julio Salas, segretario della salute della città di Santa Marta, sono lungamenti dibattuti dopo il suo invitato ai residenti del centro turistico di rinunciare al sesso durante il giorno. La raccomandazione fa parte di un lungo elenco che include anche l'idratazione e l'uso di indumenti larghi per evitare il surriscaldamento."Evitate di fare l'amore o di fare sesso quando la temperatura è alta, specialmente a mezzogiorno, perché questa attività impegna molto il fisico e aumenta la frequenza cardiaca", ha detto Salas ospite in una stazione radio locale, come riporta l'Independent. Salas ha aggiunto che se i residenti ritengono necessario fare sesso, dovrebbero aspettare fino a dopo il tramonto o nelle ore più fresche. Le temperature a Santa Marta hanno raggiunto i 40 ° C e il funzionario ha sottolineato che le strutture mediche della città - con una popolazione di 600.000 persone - sono state inondate da pazienti che lamentavano sintomi di colpi di calore, tra cui nausea e mal di testa. I paesi di tutto il mondo hanno affrontato il problema del caldo estivo, con città come Tokyo a Montreal che hanno stabilito temperature record.