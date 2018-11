Coca Cola Christmas truck tour, le proteste dei salutisti "guastano" le feste: il camion accorcia il giro

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Strappo alla tradizione dopo che laha scelto di accorciare il popolare tour, il Coca Cola Christmas truck tour, in prossimità delle festività natalizie. Per molti, l'arrivo del camion del marchio in città e nel quartiere segna quello del, ma quest'anno le proteste dei salutisti hanno boicottato l'evento.Il tour è iniziato il 9 novembre aper poi toccare le città più importanti del Regno Unito, raggiungendo bambini e adulti con le canzoni natalizie e l'atmosfera tipica. Dovevano essere 38 le fermate, con l'ultima tappa a Croydon, a Londra, il 16 dicembre. Quest'anno, invece, saranno toccati 28 centri,Nonostante la nobiltà del tema - l'arte del riciclo e l'invito alla raccolta differenziata per salvguardare l'ambiente - i programmi sono cambiati.Il camion, lanciato dalla tv nel 1995, ha visto migliaia di fan visitare il famoso veicolo, scattando oltre 50.000 foto natalizie. Ad ogni tappa gli amanti della Coca Cola, infatti, possono scattare e veder proiettare i loro selfiesul lato del camion mentre gustano una lattina da 150 ml di Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coke o Coca-Cola Classic. Questo camion ha percorso oltre 730.000 chilometri, facendo scintillare le sue 8.772 luci fiammeggianti e suonando l'iconico jingle di "Holidays is Coming".Le pressioni sullae su altri produttori di bevande zuccherate sono aumentate a causa dell'incremento di obesità e diabete. Una lattina da 330 ml di Coca-Cola contiene 35 g di zucchero, l'assunzione giornaliera raccomandata per le persone dagli undici anni o più.Le lattine più piccole di Coca Cola vengono distribuite gratuitamente dal famoso camion rosso, una trovata pubblicitaria che ha riscosso sempre molto successo, ma quest'anno il camion prende una nuova direzione.