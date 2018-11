Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mangiava, spille, bulloni, chiodi. Insomma, tutto ciò che fosse. Non si sarebbe resa conto della pericolosità della sua "controversa dieta" fino a quando, a causa di dolori addominali, i medici avrebbero fatto la scoperta sconvolgente. Il suo stomaco era pieno di oggetti estranei, circache avevano riempito la pancia, fino aLa vicenda si è svolta ad Ahmedabad, in India. Come riporta il Mirror , questo il nome della donna, è stata trovata mentre vagava in strada senza una meta. A quel punto è stata portata in ospedale dove ha iniziato ad accusareE lì la scoperta choc. Dalla radiografia è emerso l'incredibile: Sangita avrebbe mangiato perfinoLa situazione era molto critica, le spille avevano danneggiato i polmoni e parte della pancia. E così la donna è stataNon è dato sapere con certezza perché la donna si fosse cibata di materiale non commestibile, ma i medici ipotizzano che soffra di, un disturbo che spingerebbe a mangiare i metalli. Al momento la donna resta in osseravazione.