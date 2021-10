Cleo Smith, spunta un testimone: «Ho visto un'auto allontanarsi». La taglia è di un milione di dollari

Cleo Smith potrebbe essere stata rapita da un'auto. Ci sarebbe una svolta nella scomparsa della bimba di quattro anni, sparita in piena notte dal campeggio nel quale si trovava con la famiglia, in una remota località del Western Australia. L'attenzione si concentra ora sulla segnalazione da parte di un testimone di un'auto che si allontanava dalla zona e nell'ora in cui si ritiene che la piccola sia stata rapita, nelle prime ore del 16 ottobre.

Il testimone

Il soprintendente di polizia Rod Wilde ha rivelato ieri sera che due persone che viaggiavano verso nord fra le 3 e le 3.30 del 16 ottobre hanno riferito di aver visto un'auto che svoltava nella strada principale da quella secondaria proveniente dal luogo del campeggio. «Vogliamo parlare con il conducente e con gli eventuali passeggeri, se vi era più di una persona a bordo del veicolo, per stabilire esattamente chi fossero e cosa facessero in giro a quell'ora», ha aggiunto.

Il timore della polizia è che la piccola sia stata rapita, dato che la tenda in cui dormiva con i genitori e la sorellina è stata trovata aperta a un'altezza non raggiungibile dalla bambina, e il suo sacco a pelo era sparito. La scomparsa ha fatto scattare una delle ricerche di persone scomparse più imponenti mai viste in Australia, coprendo un'area di 1.000 chilometri dal luogo del campeggio, un sito turistico a picco sul mare, con appelli della polizia alla popolazione di tutto lo Stato e una taglia di un milione di dollari (650 mila euro) per chi possa fornire informazioni che portino al ritrovamento della piccola Cleo.

