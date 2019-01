Vietato fumare ai piloti durante il volo: la legge in vigore da 20 anni non veniva mai rispettata

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vietato fumare in aereo. Il divieto esiste da tempo in Europa, sia per i passeggeri che per il personale, ma in Cina è arrivato solo adesso. La stretta arriva però dopo 20 anni dalla proibizione del fumo nelle cabinee aeree, dove spesso i piloti continuavano a fumare durante i voli: da oggi però non sarà più possibile.L'Amministrazione dell'Aviazione Civile della Cina ha deciso di passare a provvedimenti così rigidi dopo un incidente che ha rischiato di essere piuttosto grave. Durante il volo il sistema di aria condizionata invece di passare a un ventilatore per fermare il fumo che filtrava in cabina, ha spento l'aria della cabina per errore durante il volo CA106 da Hong Kong a Dalian il 10 luglio 2018. Il malfunzionamento ha ha causato livelli insufficienti di ossigeno nella cabina e l'equipaggio ha iniziato una discesa che poteva diventare molto rischiosa.Secondo quanto riporta l' Independent sul caso stanno portando avanti indagini e dure battaglie legali, ma quello che è certo è che non potranno più esserci strappi alla regola.