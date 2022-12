La Cina minaccia Taiwan, incursione con 71 aerei da guerra. Taipei: violata zona di difesa

La Cina torna a minacciare Taiwan con una massiccia esercitazione militare intorno all'isola asiatica. Durante l'ultimo weekend, Pechino ha schierato 71 aerei da combattimento, inclusi 60 caccia, riferisce il ministero della Difesa di Taipei. Si tratta della terza più grande incursione giornaliera mai registrata.

Aerei cinesi intorno a Taiwan

Taiwan ha affermato che 60 aerei da combattimento hanno preso parte alle esercitazioni, tra cui sei SU-30, che sono tra i velivoli più avanzati in dotazione all’aviazione cinese. Il ministero della Difesa taiwanese ha indicato inoltre che 47 di questi aerei sono entrati nella Zona di difesa aerea dell’isola. La Cina non ha mai nascosto l'obiettivo di riunificare Taiwan, sostenuta dagli Stati Uniti. Per molti analisti militari, la crisi tra Pechino e Taipei è la più grande minaccia alla pace mondiale. Quando (e se) la Cina attaccherà Taiwan, il rischio dello scoppio della terza guerra mondiale sarà altissimo.

Taiwan says 43 Chinese air force planes crossed Taiwan Strait median line https://t.co/9DH4paMdIb pic.twitter.com/pa1xJdZZ02 — Reuters (@Reuters) December 26, 2022

