La Russia attiva il missile nucleare Yars, l'ultima minaccia di Putin alla Nato: «Può colpire a 12mila chilometri di distanza» FOTO

Gli Stati Uniti annunciano l'invio dei missili Patriots all'Ucraina e la Russia risponde. Le forze armate di Mosca hanno pubblicato il video dell'istallazione di un missile balistico intercontinentale Yars nella regione di Kaluga, a 250 chilometri a sud di Mosca. L'arma, capace di trasportare testate nucleari, può colpire fino a 12mila chilometri di distanza. Ha una potenza di 12 volte superiore rispetto alla bomba atomica caduta su Hiroshima durante la seconda guerra mondiale. Per gli analisti di guerra, si tratta dell'ennesima minaccia di Putin all'Occidente.

Cosa è il missile Yars

«Questa operazione è importante perché consentirà a un altro missile balistico intercontinentale di entrare in servizio di combattimento nei tempi previsti», ha detto il comandante della formazione missilistica Alexey Sokolov. È una versione aggiornata del missile balistico "Topol-M" ed è stato testato ed ufficialmente presentato nel 2007, in risposta all’installazione dello scudo missilistico della Nato in Polonia.

L’RS-24 è dotato di una testata Mirv (verosimilmente Marv) in grado di trasportare testate multiple indipendenti progettate per eludere tutti i sistemi di difesa missilistica esistenti e colpire bersagli ad una distanza massima di dodici mila chilometri con un errore di 50 metri. Il sistema mobile Yars è montato su un camion MZKT-79221 16×16.

Il veicolo Tel è destinato alle operazioni su tutti i tipi di strade e terreni e con una temperatura ambiente compresa tra -50°C e +45°C. Dall’ordine di attacco, occorrono sette minuti per preparare il missile per il lancio. Lo Yars può lanciare il suo missile da un sito preparato, da un garage speciale con tetto scorrevole o da una posizione impreparata durante il dispiegamento sul campo.

