Tragedia in una miniera di carbone, dovee altri 19 risultano dispersi dopo un’esplosione: è accaduto in Cina, nella parte orientale del Paese. Secondo quanto riportano i media locali, le operazioni di soccorso hanno consentito di recuperare un minatore disperso: al momento dell’incidente a lavoro c’erano 334 persone.L’esplosione è avvenuta a, nella provincia di Shandong: il conseguente crollo ha distrutto parte di un tunnel utilizzato per il trasporto del materiale di scarto. Le squadre di soccorso hanno fatto di tutto per raggiungere i minatori, bloccati dalle 23 (ora locale) di sabato: la maggior parte dei lavoratori è riuscita a mettersi in salvo, ma. Di questi 22, due sono morti, 19 sono dispersi e uno è stato salvato.sono formati da oltre 140 tra vigili del fuoco e altri specialisti: ma la caduta di rocce nel tunnel sta ostacolando il loro lavoro. Secondo un funzionario dell’Ufficio per la sicurezza delle miniere di carbone, citato dal quotidiano Independent , il crollo delle rocce non ha però nulla a che vedere con il lavoro dei minatori o con le attività della miniera in generale.