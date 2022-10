Ceretta alla figlia di 3 anni: «Sono una cattiva mamma? Non voglio abbia il monociglio»

di Redazione web

Pioggia di critiche per Leah Garcia, mamma di una bambina di 3 anni, che ha condiviso un video su TikTok in cui mostra di fare la ceretta alle sopracciglia alla figlia. Nel video, che ha suscitato varie polemiche tra gli utenti, si legge come didascalia: «Non mi interessa! Non mi interessa!… Preferisco che mi diate della cattiva madre piuttosto che lasciare che mia figlia di 3 anni vada in giro con il monociglio come hanno fatto i miei genitori!»

Phoebe, il cane tiktoker balla 'Happy' sulle zampe posteriori: non sbaglia un passo

Mamma lascia imprecare i suoi quattro figli: «Le mie regole per un rapporto basato sulla fiducia»

La scoperta choc di una tik toker: «Mia madre è incinta del mio fidanzato»

Il video di TikTok

Leah Garcia, 31 anni, di origine ispanica, ha riferito di essere stata vittima di bullismo durante la sua infanzia per avere capelli folti e scuri, oltre a un monosopracciglio prominente, e ha notato che le sue due figlie di 11 anni e tre anni portano gli stessi geni, motivo per il quale ha deciso di rimediare con la ceretta prima che sia troppo tardi.

La clip, andata virale e che ha totalizzato più di 27 milioni visualizzazioni, mostra il momento dello strappo della ceretta e si sente la bimba lamentare: «Ahi mamma, mi hai fatto male!».

Alcuni utenti si sono trovati d’accordo con Garcia, molti dei quali avevano avuto esperienze simili alla sua da piccoli, ma la maggior parte non ha appoggiato questa decisione: «Non appena un genitore fa notare un difetto, rimarrà con lui per sempre», ha risposto un utente, contrario alla decisione presa da Garcia per sua figlia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA