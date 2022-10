Phoebe, il cane tiktoker balla 'Happy' sulle zampe posteriori: non sbaglia un passo

di Redazione web

Un cane tiktoker è diventato virale sulla piattaforma social per aver intrattenuto gli utenti con un simpatico ballo. In piedi, sulle zampe posteriori l'amico a quattro zampe, di nome Phoebe, sta deliziando il web con il video in cui balla insieme alla famiglia.

Il video, pubblicato su TikTok, qualche giorno fa dall'utente @phoebelbradoogle, ha già riscosso un enorme risultato: 4,7 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore.

Il video virale

Phoebe ha un profilo tutto suo, 76mila follower per il cane più famoso del web. E i seguaci impazzano nel vedere il cane scuotere il sedere insieme al suo padrone. E infatti, nella didascalia del video Phoebe ha scritto: «Sto ballando con il mio papà». Oltre ad essere un ballerino nato, Phoebe ha dimostrato ai follower di essere un cane molto intelligente: negli altri video, infatti, si mostra mentre gioca con il resto della famiglia e scrive: «Sto apprendendo dei trucchi dalla mamma», e come ricompensa ovviamente... delle belle coccole.

I commenti sotto ai video sono pieni di messaggi positivi: «Questo cane mi trasmette tanta gioia, quando sarò triste mi guarderò solo questi video, grazie Phoebe», ha scritto un utente. «Questo video mi ha svoltato il mood», ha scritto qualcun altro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 10:27

