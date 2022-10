Arnold e Jenry, il cane e l'agricoltore sono inseparabili. Ma c'è un triste epilogo

di Redazione web

Al suo fianco, giorno dopo giorno, nei campi a lavorare. Una storia di tenera amicizia che solamente i cani possono regalare agli esseri umani. Arnold è l'amico fedele di Jenry Calderon, questo il nome dell'agricoltore sul profilo TikTok, dove ha diffuso diversi video del suo grande amico. Jenry, con ogni probabillità è un contadino di un paese centro o sud americano, che porta con sè Arnold anche durante la dura giornata di lavoro. Ed il cane lo aiuta, portandogli un secchio da riempire o una busta con dentro il pranzo.

L'amicizia di Arnold e Jenry

Una bella storia che Jenry ha scelto di condividere sui social, dove i video stanno ottenendo migliaia di visualizzazioni, ma scorrendo il suo profilo, dove Arnold è definito «un fiel amigo», si arriva poi all'ultimo post inserito in ordine cronologico e si apprende una notizia triste. Il caro amico di Jenry, non c' è più e l'agricoltore sottolinea la triste novella, con una musica nostalgica che amplifica la tenerezza nei confronti di un'amicizia speciale.

Tantissimi i commenti sulle clip di Arnold, ed il video è divenuto virale, con migliaia di visualizzazioni. Peccato che l'amicizia di Arnold e Jenry abbia avuto questo triste epilogo.

