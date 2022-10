Paris Hilton disperata per il suo chihuahua: «Per ritrovarla ho assunto un detective e sette medium»

Paris Hilton ha rivelato di essersi rivolta a sette medium per animali domestici nella speranza di ritrovare la sua cagnolina scomparsa Diamond Baby. L'ereditiera sta cercando la sua adorata chihuahua dallo scorso 14 settembre, ha offerto una ricompensa di 10.000 dollari a chi riuscirà a ritrovarla e ha annunciato che è anche disposta ad aumentare la cifra.

Il suo team, che si occupa della sicurezza, ha spiegato però che non deve alzare la cifra perché questo metterebbe lei e gli altri suoi cani in pericolo per il futuro. Così facendo qualche malintenzionato potrebbe pensare di rapire gli altri cagnolini al solo scopo di ottenere la ricompensa, ha fatto sapere sulle sue Instagram stories, dove continua a parlare del suo dolore per la scomparsa di Diamond.

La Hilton ha spiegato di essersi rivolta a sette medium che sono in grado di comunicare con gli animali che gli hanno garantito che la sua chihuahua è ancora viva. Paris ha anche assunto un detective che è sulle tracce dell'animale, ma per ora non si hanno notizie. Diamond è scomparsa durante un servizio fotografico che Hilton teneva a casa sua a Malibu, mentre stavano traslocando. L'ereditiera non ha mai nascosto il suo grande amore per gli animali e per il suoi chihuahua in modo particolare, tempo fa mostrò una sontuosa villa spiegando che era la residenza esclusiva dei suoi cagnolini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 16:48

