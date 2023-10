Va in vacanza e quando torna trova la casa completamente demolita. La ditta: «Abbiamo sbagliato indirizzo»

di Redazione Web

Dopo essersi goduta la sua vacanza, la donna è ripartita per tornare a casa, ma quando si è trovata davanti quella che sarebbe dovuta essere la sua abitazione non ha visto altro che un mucchio di detriti. I resti del luogo che aveva accudito e che l'aveva accudita a sua volta per anni erano tutto ciò che rimaneva della sua casa: «Sono furiosa», ha dichiarato Susan in un'intervista, «Continuo a svegliarmi di soprassalto e pensare "forse è tutto uno scherzo?". Sono ancora in stato di choc». Il dramma della donna è stato riportato da The Guardian.

L'errore che si è rivelato fatale per la casa di Susan

L'incubo di Susan Hodgson e della sua casa, una proprietà della sua famiglia da molto tempo, inizia con una chiamata di una vicina mentre era in vacanza che le chiedeva se per caso qualcuno fosse stato assunto per demolire l'abitazione vuota.

Data la situazione e la lontanaza di Susan dal "luogo del delitto", la vicina di casa si è avvicinato ai lavoratori per capire cosa fosse successo, ma la situazione è peggiorata ulteriormente, per quanto possa apparire difficile. «Le ha detto di stare zitta e farsi gli affari suoi», ricorda Susan. La donna, però, non si è data per vinta e ha chiesto a un membro della sua famiglia di andare a controllare e chiedere se avessero un permesso. Proprio dal permesso è stato evidente l'errore della ditta: hanno sbagliato indirizzo.

Naturalmente, Susan ha contattato la polizia e ha parlato con degli avvocati per capire come risolvere la situazione nella maniera migliore possibile, ma ancora non si è mosso nulla. «Stiamo ancora capendo cosa fare», ammette la donna, «Facciamo pressione in diverse direzioni per vedere cosa succede. La ditta che ha demolito erroneamente la sua casa, "You Call It We Haul It" (Tu ci chiami, Noi la tiriamo giù), non l'ha ancora contattata dopo l'accaduto.

Susan è fuori di sé, e molto confusa: «Com'è possibile che la gente ti demolisca casa e poi se ne vada senza problemi? Come possono pensare che sia tutto apposto? Dovrebbero risolvermi il problema».

