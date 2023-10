Hotel da incubo, il banchetto di nozze finisce all'alba: «Pensavo sfondassero la porta per entrare»

di Redazione web

Come ti sentiresti se decidessi di andare in vacanza in hotel, ma gli ospiti non ti concedessero il "lusso" di dormire? È quanto ha denunciato una donna, lamentandosi sui social dell'«esperienza horror» che ha vissuto a causa dei suoi insistenti vicini di stanza. Così inizia la lamentela: «Facile, non ho dormito tutta la notte e ora, odio gli hotel e i loro eventi». Ma scopriamo insieme cos'è successo.





L'incubo della donna

Uno degli incubi più frequenti di chi alloggia in albergo è che qualcuno entri in camera tua mentre stai dormendo. «Poco c'è mancato che sfondassero la porta con i loro rumori - ha confessato la donna lamentando l'assenza di provvedimenti da parte del personale -Siamo appena tornati da quella che doveva essere una pausa rilassante in un hotel.

Chiedendo consigli su soluzioni alternative agli hotel, la donna su Mumsnet ha scritto: «Hanno celebrato un matrimonio rumoroso che è durato fino all'alba, con gli invitati che si sono insediati in tutta la struttura, facendo baccano, rovinandomi il sonno e invadendo la lounge il giorno successivo». L'incubo, però, pare sia continuato anche la mattina dopo: «Un bambino che urlava e piangeva per tutta la durata della colazione ha disturbato insistentemente anche la mattinata, mentre entrambi i genitori sedevano lì e nessuno dei due si prendeva la briga di calmarlo. Saranno stati quei maleducati degli sposi?».

Gli utenti sul forum le hanno detto che non ci sarebbero stati problemi se lo avesse fatto presente alla struttura, sicuramente le avrebbe trovato una soluzione alternativa, ma per la donna è stato «proprio il personale a permettere tutto il frastuono notturno». E voi, come avreste reagito?

