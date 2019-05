I nonni lasciano il caricabatterie del telefono attaccato, la nipotina di 2 anni muore folgorata

Giovedì 23 Maggio 2019, 16:48

Mette il. Una bambina indiana di appenaè morta mentre era a casa con i nonni, per aver messo ildel telefono in bocca, proprio mentre era attaccato alla presa.La mamma della bimba era andata a trovare i suoi genitori per qualche giorno insieme alla piccola. Il giorno dell'incidente la donna era uscita per fare delle commissioni e aveva lasciato la figlia sola con i nonni. Sarebbe stato un attimo di distrazione a scatenare la tragedia: la piccola si sarebbe avventata sul filo, non dando il tempo al nonno e alla nonna di bloccarla. Quando l'hanno raggiunta era troppo tardi e aveva già preso una brutta scossa.Qualcuno, dopo aver caricato il telefono, ha dimenticato di staccare il caricabatterie e la bimba, curiosando per la casa, ha messo il filo in bocca facendo partire la scossa. La piccola è stata portata subito in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso. La polizia non ha condotto indagini, archiviando i fatti come un incidente domestico.