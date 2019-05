Partorisce sei gemelli, quattro femmine e due maschi: stanno tutti bene

Un parto da record. Sei gemelli, quattro femmine e due maschi, sono nati in un ospedale di Cracovia, in Polonia, con parto cesareo, e stanno tutti bene. Lo fa sapere la portavoce dell' Ospedale universitario di Cracovia, Maria Wlodkowska. I sei bimbi sono nati alla 29/a settimana di gravidanza e pesano circa un chilogrammo ciascuno.



«Stanno tutti bene - ha precisato la portavoce - ma sono stati posti comunque nell'incubatrice per monitorare il loro corretto sviluppo. Wlodkowska ha aggiunto che, secondo quanto risulta dai documenti, sarebbe il primo parto di questa entità in Polonia. Statisticamente, solo una gravidanza ogni 5 miliardi dà luogo al parto di sei gemelli». Giovedì 23 Maggio 2019, 19:57

