Bimbo di tre anni investito e ucciso da un'auto: il piccolo è morto in ospedale

Un bambino di tre anni è morto dopo essere stato investito da un'auto a nord di Londra. Il piccolo è stato colpito su East End Road a East Finchley verso le 19 di ieri. È stato portato in ospedale ma dichiarato morto poco dopo l'arrivo.



La polizia del Met ha detto che il conducente dell'auto si è fermato sulla scena ma non è stato arrestato. Eventuali testimoni o persone con filmati dash-cam devono contattare la forza.



«Le indagini sono in corso per stabilire le circostanze sulla dinamica della collisione», ha dichiarato il Metropolitan Police Service. «Gli agenti stanno cercando chiunque abbia delle riprese video o che abbiano assistito in prima persona all'incidente». Giovedì 23 Maggio 2019, 19:06

