Campione di football muore a 32 anni per un colpo di calore

Sabato 20 Luglio 2019, 22:46

Un32 anni, ex stella della Nfl che nel 2012 vinse ilcon i Giants. Il campione di football si è sentito male dopo aver passato tutto il giorno a lavorare nel negozio di famiglia. La sera a casa ha avvertito il malore ed è stato portato in ospedale, le sue condizioni sono precipitate in poco tempo e il giovane è morto.L'Arkansas è stato investito da una forte ondata di calore e le temperature sono decisamente superiori alla media, per questo il 32enne deve aver risentito del caldo ed è stato preso da un colpo di calore che si è rivelato essere fatale. Petrus aveva iniziato nella Carlisle High School e poi proseguito la propria esperienza in Arkansas, nel l 2010 era poi passato ai New York Giants e nel 2011 ebbe la sua stagione d'oro.In molte partite non aveva giocato come titolare ma in quell'anno fu tra i protagonisti della vittoria sui New England Patriots per 21-17 nel Super Bowl 46. Dopo il mancato rinnovo, come riporta anche la stampa locale , decise di abbandonare il football e si era dedicato all'attività di famiglia.