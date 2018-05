di Enrico Chillè

Llevo 20 minutos viendo esto en bucle y sigo despollao. Viva Gijón pic.twitter.com/ra2GxCcyaF — Andrés Miura (@_Lukovsky) 8 maggio 2018

Tredopo una serata di festa e una zona condelimitata da transenne: in poche parole, le persone sbagliate nel posto sbagliato. Si è sfiorata infatti la tragedia qualche sera fa a, città spagnola nelle Asturie, ma per fortuna di quella serata restano alcuni video decisamente esilaranti. Un gruppo di amici, reduci da una serata alcolica, si è infatti fermato davanti ad un piccolo cantiere e tre di loro hanno oltrepassato leper farsi immortalare con foto e video mentre si divertono in modo puerile. Uno di loro, chiamato dagli amici col soprannome di, va ad alzare un bancale che copriva une immediatamente dopo èGli amici, come racconta anche 20minutos.es , si preoccupano immediatamente per lui ma, una volta realizzato che l'uomo non aveva riportato ferite ma era rimasto intrappolato, iniziano a ridere di gusto per la situazione. «Sei svenuto o ti sei tuffato?», dice un amico al malcapitato. Nel frattempo, nella zona si era formato un capannello di persone, con alcuni passanti, decisamente più lucidi rispetto al gruppo, che si sono prodigati per soccorrere Capi e tirarlo fuori dal tombino. Una volta riemerso dalla cavità, l'uomo alza le braccia al cielo e, tra risate e applausi di tutti i presenti. Il video, pubblicato su, è diventato immediatamente virale, raggiungendo oltre 660mila visualizzazioni in meno di due giorni. «Non riesco a smettere di guardarlo», scrivono diversi utenti, decisamente divertiti.