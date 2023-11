Ragazza cacciata dalla prima classe in aereo per «un sedile rotto», il fidanzato si sfoga sui social: una scusa per far sedere il pilota

di Alessia Di Fiore

Una coppia che ha viaggiato con la compagnia aerea American Airlines, ha avuto la possibilità di spostarsi gratuitamente in prima classe. Ma l'esperienza di lusso, si è trasformata presto in un incubo. Protagonisti della storia sono Jake Williams e la sua compagna. Quest'ultima ha dovuto rinunciare al suo posto in business class a causa di un guasto al sedile. L'uomo però, sul suo profilo social, ha spiegato che era tutta una scusa.

Cosa è successo

«L'avete cacciata con la scusa di un sedile rotto», scrive Jake, ma poco dopo che la sua ragazza si era allontanata dal posto in questione, quello stesso posto è stato sfruttato da un pilota non in servizio.

«Ecco il pilota sul sedile rotto da cui hanno buttato fuori la mia ragazza», continua nel post che ha suscitato migliaia di commenti, tra chi si schierava dalla parte di Jake ma anche di chi contestava la sua spocchiosità facendogli notare che quel posto gli era stato gentilmente concesso, non era un suo diritto.

Inoltre secondo un rapporto di View From The Wing, il deadheading, la patica di trasferire gratuitamente il personale di un aereo durante un viaggio di passeggeri, è una prassi comune, in quanto devono essere pronti per iniziare a lavorare in caso di necessità.

In più il personale American Airlines ha il diritto di vaggiare in prima classe per contratto, in quanto, ai piloti deve essere garantito il maggior comfort possibile.

