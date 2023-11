«Belen Rodriguez alticcia sull'aereo per Dubai: il personale di bordo si è rifiutato di farle bere ancora alcolici»

di Alessia Di Fiore

Belen Rodriguez "alticcia" sull'aereo: è la versione di un presunto testimone, che si trovava sul suo stesso volo per Dubai (lo scalo prima di andare alle Maldive con Elio Lorenzoni, per la vacanza in cui quest'ultimo le avrebbe fatto la proposta di matrimonio). Come racconta gossipetv.com, il passeggero - che viaggiava in business sul volo Emirates - ha raccontato che la showgirl argentina, definita «alticcia», avrebbe chiesto ancora alcolici ma avrebbe trovato un rifiuto da parte del personale di bordo. Successivamente Belen si sarebbe poi addormentata coprendosi con un plaid per oltre sei ore.

Belen alticcia, i social si dividono

Di Belen si parla ormai da un paio di giorni per l'annuncio delle nozze con il suo Elio, con tanto di foto dell'anello postato sul suo profilo Instagram. E sui social si è scatenato il dibattito tra chi critica la Rodriguez e il suo stile di vita e chi invece la difende, sostenendo che ha il diritto di fare ciò che vuole.



Al centro del dibattito soprattutto l'annuncio delle nozze: «Come fai a sposarti con Elio se sei ancora sposata con Stefano De Martino?», scrivevano diversi utenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA