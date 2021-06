Burgirr sembra un bambino ma ha 17 anni, ecco chi è la nuova star dei social: i suoi video sono virali

Chiunque guardi i video e contenuti sui suoi account social può essere tratto in inganno perché Burgirr (pseudonimo online) sembra un bambino ma non lo è. Sui profili Instagram e TikTok da migliaia di followers alcune immagini potrebbero impressionare. Fa delle cose da adulti con l'aspetto di un bambino perché in realtà è un ragazzo di 17 anni di nome Abdu Rozik, nato e cresciuto in Tagikistan. Ecco chi è la nuova star dei social i cui video sono diventati virali.

Il video nel quale Abdu si divora un grosso hamburger ha fatto il giro dei social accumulando milioni di visualizzazioni, ma ci sono anche foto in cui brandisce un'arma. Chiunque si sia imbattuto in queste immagini ha creduto che si trattasse di un bambino cedendo alle apparenze. Burgiirr in realtà ha 17 anni ed è affetto da un disturbo della crescita che non ha potuto risolvere a causa di problemi economici della famiglia.

Non è solo una star sui social, ma è anche un cantante e musicista. La sua storia continua ad attirare molte persone in tutto il mondo e anche qualche critica. Da ragazzo di piccola statura è diventato un influencer dalla vita dinamica e ricca.

