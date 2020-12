Schiaccia un brufolo sul naso e il suo viso inizia a gonfiarsi, 17enne rischia di diventare cieca

Credeva fosse solo un piccolo brufoletto sul naso ma il suo volto viene completamente sfigurato. Mary Ann, una ragazza di 17 anni delle Filippine, era diventata mamma da pochi mesi quando le è comparso un brufolo sul naso. Inizialmente ha pensato a dei problemi ormonali ma poi la pustola si è allargata e le ha fatto gonfiare tutto il viso.

Oggi la ragazza è irriconoscibile. Dopo aver visto il brufoletto lo ha ingenuamente tolto, ma a quel punto la piaga ha iniziato a diventare dolorosa, a crescere e si è gonfiato tutto il viso. Il gonfiore adesso ha raggiunto gli occhi e rischia di compromettere anche la vista.

La 17enne si è rivolta ai medici di un ospedale locale che però le hanno detto di andare in una clinica. La sua condizione non le permettere di spendere molti soldi e il rischio è che la giovane diventi cieca. La ragazza teme di non tornare più la stessa e ha chiesto aiuto a chiunque vorrà darglielo per potersi permettere il pagamento della visita specialistica necessaria a valutare il suo caso.

