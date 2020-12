Malore fatale: Anna muore a 17 anni, genitori sconvolti

Anna è morta ad appena 17 anni. Era di Santa Giustina in Colle (Padova) ed è mancata mercoledì pomeriggio: «Il medico della Rianimazione mi ha detto: lassù qualcuno vuole sua figlia». Sarà l’autopsia a scoprire l’esatta causa della morte di Anna Bardellone, spirata mercoledì pomeriggio all’ospedale di Camposampiero per una presunta crisi cardiaca. Anna aveva solo 17 anni, compiuti il 28 novembre. Sotto choc un intero paese per una morte misteriosa che lascia senza parole. La notizia è riportata da Il Gazzettino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 16:55

