Brexit, il governo britannico pensa a come concedere agli australiani la libertà di circolazione negata ai cittadini europei

I cittadini australiani potrebbero presto ottenere la libertà di circolazione negata agli europei dopo la Brexit. Il suggerimento arriva dal Segretario di Stato per il commercio internazionale del governo britannico Liz Truss.



Parlando durante una visita alla capitale australiana Canberra, Truss ha affermato che il rilascio dei visti per i cittadini australiani che vogliono vivere e lavorare nel Regno Unito sarebbe da considerare come parte dei negoziati su un nuovo accordo commerciale.



Durante una conferenza stampa con il ministro del commercio australiano Simon Birmingham, i giornalisti hanno chiesto alla Truss una proposta di libera circolazione che andrebbe incontro alle attuali esigenze degli australiani.



Questa la sua risposta: «Siamo stati chiari. Recentemente abbiamo annunciato che stiamo continuando a lavorare per gli accordi, ma ovviamente, visto che i nostri due paesi hanno un legame speciale e una relazione storica importante, è qualcosa che vedremo come parte dei nostri negoziati di libero scambio».



Truss ha poi aggiunto: «Vogliamo un accordo commerciale completo che rifletta le nostre relazioni profonde e continue, l'amicizia tra i nostri due paesi, il fatto che gli australiani vogliono venire a vivere e lavorare in Gran Bretagna, e gli inglesi vogliono venire a vivere e lavorare in Australia. Il motivo per cui ho scelto di visitare subito l'Australia come segretaria commerciale è che è una priorità assoluta per me andare avanti con questo progetto».



Il Dipartimento per il commercio internazionale ha intanto affermato che gli accordi sulla migrazione fanno regolarmente parte dei negoziati sugli accordi di libero scambio, ma che non sono state formalmente avanzate proposte per le future relazioni tra Regno Unito e Australia.

Mercoledì 18 Settembre 2019, 18:55

