Boccati sotto le bombe a Kiev, coppia con bimbo di 10 anni chiede aiuto: «Non sappiamo dove andare»

Storie da Kiev. A Pomeriggio 5, Nikita e Sabina raccontano la situazione drammatica in cui vivono da giorni: «Siamo chiusi in casa da diversi giorni, nostro figlio ha dieci mesi e non sappiamo dove andare». È la storia di Nikita e Sabina, una coppia rimasta bloccata a Kiev sotto i bombardamenti russi.

«Siamo chiusi in casa e sinceramente non sapremmo neanche come fare a scappare con un bambino di appena dieci mesi - ha spiegato Nikita in collegamento - sentiamo i bombardamenti, non dormiamo, fuori fa freddo, abbiamo paura. Siamo stanchissimi e non abbiamo più neanche la forza di mangiare».

La giovane coppia ucraina vive in Italia, a Sanremo: i due sono rimasti bloccati nella capitale ucraina appena è iniziato l'attacco russo e ora stanno vivendo giorni drammatici: «Sembra una macchina infernale - continua il 31enne che lavora nel marketing in Italia - noi, come ucraini, abbiamo scelto di stare con l'Europa, vogliamo vivere e stare bene, ma la Russia non vuole. Per questo, chiedo agli altri paesi di starci vicino e aiutarci».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 22:46

