Birra Tsingtao, dipendente fa la pipì in un serbatoio di malto in lavorazione: il video diventa virale sui social, aperta un'indagine

di Redazione web

Un dipendente dell'azienda cinese Tsingtao, famosa produttrice di birre vendute in tutto il mondo, è stato sorpreso a fare pipì in un serbatoio di malto in lavorazione. Il filmato, diventato virale sulla piattaforma social asiatica Weibo, ha spinto la dirigenza di Tsingtao a fare una denuncia alla polizia. Aperta un'indagine che coinvolge anche gli organi di pubblica sicurezza.

Venezia, donna si accovaccia sotto il ponte e usa il Canal Grande come wc: la scena di degrado in città

Ubriaco dopo una festa, fa pipì contro un'auto: 28enne massacrato a calci e pugni, ora è in coma

Birra Tsingtao.

Da oggi con il 30% di urinoterapia in più. pic.twitter.com/IzVoTDOwe5 — Publio Quintilio Varo (@silupescu) October 21, 2023

Il comunicato di Tsingtao

L'azienda cinese ha fatto sapere che il lotto in questione non sarà utilizzato nella produzione. «Attribuiamo grande importanza al video trapelato dal birrificio numero 3 di Tsingtao il 19 ottobre», si legge in un comunicato diffuso.

Sui social il video è stato rilanciato migliaia di volte, con danni enormi all'immagine dell'azienda. La birra in questione ha un grande mercato anche in Italia, distribuita soprattutto dai ristoranti fusion.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA