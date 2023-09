Venezia, donna si accovaccia sotto il ponte e usa il Canal Grande come wc: la scena di degrado in città

di Redazione web

In questi anni Venezia ha visto di tutto, persino gente che faceva i propri bisogni di fronte a palazzo Ducale. Giovedì, però, una donna probabilmente ha battuto ogni record facendo pipì con il fondoschiena al vento sotto il ponte di Calatrava.

La scena di degrado a Venezia

Quindi in un posto che era “solo” esposto alla vista di centinaia di persone ogni minuto. Nella stessa giornata la stessa persona era stata ripresa mentre faceva un altro tipo di bisogni sulla calle che costeggia il fondo di piazzale Roma e dai tre Ponti porta al palazzo di giustizia.

Da come è accaduta la cosa e da come si presentava la persona, è evidente che si tratta di una senzatetto. Una persona però mai vista prima in città e probabilmente arrivata proprio giovedì.

La persona risulta sconosciuta ai Servizi sociali e la polizia locale ricorda che invece di fotografare sarebbe stato meglio avvertire, visto che ci sono pattuglie sempre a piazzale Roma, che avrebbero potuto darle un aiuto, visto che certamente ne avrebbe bisogno.

