Bimbo di 3 anni spara e uccide la sorellina di un anno: orrore in una casa in California

di Redazione web

Choc in California a San Diego dove un bambino di appena tre anni ha sparato accidentalmente alla sorellina di un anno, ferendola gravemente alla testa: la piccola è morta poco dopo. Le autorità di Fallbrook hanno riferito che i servizi di emergenza hanno risposto a una chiamata dalla casa dei due minori e al loro arrivo hanno trovato la bimba gravemente ferita.

Stalker investe un carabiniere, collega gli spara e lo uccide: terrore a Padova

Donna spara e uccide l'autista Uber: «Pensavo mi avesse rapita, ho capito male»

Bimbo di 3 anni uccide la sorellina di uno

La piccola è stata poi trasferita all'ospedale di Palomar, dove è morta poche ore dopo, secondo quanto riportato dal quotidiano 'The San Diego Union Tribune'. Non si sa al momento chi abbia contattato i soccorsi o se i genitori fossero presenti in casa al momento dell'incidente. L'Unità Omicidi del Dipartimento dello Sceriffo ha aperto un'indagine al riguardo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA