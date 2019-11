Bimbo mangia la cocaina del padre e la mostra alla maestra: «Mi sento come Spiderman»

Il figlio mangia la gomma alla nicotina della mamma e va in overdose

Lunedì 18 Novembre 2019, 19:04

Prova ae poi dice alla sua insegnante diUn bambino di appenaha raccontato alla sua maestra di aver preso la droga del papà e ha spiegato di averlo fatto per il desiderio di sentirsi come a un super eroe.Il piccolo ha portato una scatolina, con sopra il disegno di Spiderman e dentro della droga, alla Lawrence Elementary School di Holyoke, nel Massachusetts, e ha mostrato quello che c'era alla maestra dicendole di sentirsi come un super eroe dopo averla presa. La donna ha allertato immediatamente le autorità e un'ambulanza. Il bambino è stato portato in ospedale e sottoposto a dei controlli, come riporta anche Metro . Pare che in quell'occasione non abbia assunto alcuna pillola, ma il sospetto è che in passato nonostante la sua giovanissima età possa aver ingerito delle droghe.Il padre del piccolo Benny Garcia è stato raggiunto in casa dalla polizia. Gli agenti lo hanno sorpreso mentre dormiva sul divano e nell'appartamento hanno trovato 38 sacchi di cocaina e 70 sacchi di eroina. L'uomo aveva già avuto precedenti penali per spaccio. Nell'appartamento c'erano anche la mamma del bimbo e il fratellino: il padre e la donna sono stati arrestati mentre i minori affidati ai servizi sociali.