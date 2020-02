Bimbo di 9 anni bullizzato dai compagni minaccia il suicidio, la squadra del cuore lo invita in campo: «Siamo con te»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 19:09

. Il piccolo Quaden Bayles, un bambino australiano di 9 anni, è stato ripreso dalla mamma durante una suapurtroppo perché non è stata l'unica che ha avuto. Il piccolo, vittima da tempo di bullismo, è arrivato a minacciare il suidicio, a sperare nella morte, pur di non essere più preso in giro.La madre mostra lo sfogo del bambino e denuncia tutto. Chiede alla scuola di non restare indifferenti, mostra a tutti i danni che causa il bullismo cercando di sensibilizzare a prendere il problema con la giusta serietà. «Per favore educate i vostri figli, le vostre famiglie, i vostri amici», spiega la donna su Facebook, «Normalmente cerco di mantenere momenti angoscianti come questo nel privato, ma questa volta ho sentito il bisogno di far capire a tutti cosa significa e il bullismo e cosa comporta».Il piccolo è provato dal pianto, sudato, disperato per le continue prese in giro. Un video che ha toccato le coscienze di molte persone che hanno inviato messaggi di supporto alla donna e tra loro anche il team locale di Rugby. La squadra ha chiesto al bambino di scendere in campo con loro e di ribadire con forza "no al bullismo". Tutti i giocatori hanno espresso il loro supporto al bambino e alla famiglia.