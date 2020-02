Bambina picchiata dalla bulla a scuola: «La prof e il preside ridevano di lei»

Ayúdenme a hacerlo viral, para que la @SEP_mx nos haga caso, esto le pasó a la hija de mi primo en Acuña Coahuila, quien ya tiene miedo de ir a la Secundaria, ha bajado sus calificaciones y el director de su escuela se ríe al decirle que la joven pudo morir #Bullying #Coahuila pic.twitter.com/3fu39SBpHo — Maricruz L Escandon (@loesmari) February 11, 2020

Esto no deben de seguir pasando, ella cambiará de secundaria, pero los agresores van a seguir haciendo bullying a otros jóvenes y los docentes minimizando lo ocurrido. Muchas gracias a todos por su apoyo. https://t.co/QkiaTtPAZk — Maricruz L Escandon (@loesmari) February 14, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 22:01

Non solo un caso dia scuola, ma anche una grave sottovalutazione del fenomeno. Una, che frequenta il primo anno della scuola media, è stata presa di mira epiù grande. «Come se non bastasse, iche avrebbero dovuto vigilare e tutelarla, una volta accusati, hanno», la denuncia dei familiari della giovanissima studentessa. Come riporta anche El Universal , l'episodio risale allo scorso novembre ed è avvenuto all'interno di una scuola di Acuña Coahuila, in. Nel filmato, diffuso a scopo di denuncia anche sui social da una zia della vittima, si vede la bambina presa di mira e picchiata ripetutamente da una compagna di scuola: il tutto, stando a quanto denunciato dai familiari della bambina, sarebbe avvenuto sotto gli occhi di una professoressa che, però, non avrebbe fatto nulla per fermare la bulla.I genitori della giovane studentessa, dopo l'accaduto, si sono recati nell'ufficio del, chiedendo pene severe per la bulla. La risposta, assolutamente spiazzante, del dirigente scolastico è stata: «». I genitori della ragazzina hanno anche rivelato: «Quando abbiamo detto al preside che nostra figlia poteva morire,e ha minimizzato l'accaduto».La zia della bambina, sui social, ha spiegato: «Aiutatemi a diffondere questo video, il Ministero dell'Istruzione deve sapere. Mia nipote ora ha paura di andare a scuola, i suoi voti sono peggiorati e il preside ha riso di lei». Ad ogni modo, dopo la terribile esperienza è arrivato il lieto fine: come spiega La Voz , infatti, alla bambina è stata offerta unaper poter frequentare lezioni in un altro istituto. La zia, comunque, ha puntualizzato: «Vi ringrazio davvero tanto per il vostro sostegno, ma questo non deve continuare a succedere. Mia nipote cambierà scuola, ma i bulli continueranno ad aggredire altri compagni di scuola e il corpo docente continuerà a minimizzare l'accaduto».