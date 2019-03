Bimbo aggredito da due cani di grossa taglia, donna lo salva facendo scudo col corpo

Julen, accusa choc ai soccorritori del bimbo morto nel pozzo: «Potrebbero averlo ucciso loro»‚Äč

18:23

Duehannoin strada, ma una, molto coraggiosamente, li ha affrontati e ha. Poteva essere una vera e propria tragedia, per fortuna conclusasi col ricovero in ospedale della donna e del bambino che, pur essendo rimasti gravemente feriti, sono in via di guarigione.È accaduto a Madinaty, alla periferia del come riporta anche il Mirror , la scena è stata ripresa da alcune telecamere a circuito chiuso e si vedono i due cani, fuggiti da una proprietà, litigare tra di loro, a breve distanza da tre bambini che, terrorizzati, cercano di scappare. Uno di loro, Mohamed E., è finito nel mirino dei due cani, che lo hanno attaccato. Due donne, che si erano accorte del bimbo in pericolo, sono intervenute in suo soccorso, cercando di allontanare i. Una di loro, nel tentativo di proteggere il bimbo, si getta a terra e gli fa scudo con il corpo.Alla fine, il piccolo e la donna che lo ha coraggiosamente difeso sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni: i due hanno riportato ferite, alcune molto profonde, su tutto il corpo. I medici, comunque, hanno svolto un ottimo lavoro: entrambi sono fuori pericolo e stanno guarendo progressivamente. Il papà del bambino ha denunciato il proprietario dei cani per la grave negligenza nel lasciarli liberi di uscire in strada. Al momento, però, l'uomo è stato semplicemente multato.